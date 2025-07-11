В Белове губернатор Кузбасса провел прием участников СВО и их родственников

С проблемами ветеранов специальной военной операции, действующих военнослужащих и их близких разбирались глава региона, областные министры, военные прокуроры и сотрудники военкоматов.

Маме бойца, находящегося в зоне военной операции, понадобилась помощь в приобретении лекарств, которые ей выписал окулист в областной больнице. Жена другого военнослужащего попросила помочь записать на отдых в загородный лагерь сына, который нынче поступает Кемеровское Президентское кадетское училище. Житель Гурьевска, рассказал, что его уволенному из ВС РФ по состоянию здоровья брату-ветерану СВО отказали в установлении инвалидности.

«Помощь нашим героям и их родным в приоритете для нас. Все вопросы, безусловно, будут решены оперативно», – отметил Илья Середюк, взявший на личный контроль исполнение соответствующих поручений.

На приеме ветераны и бойцы СВО, а также их родственники из Белова, Беловского, Ленинск-Кузнецкого и Гурьевского муниципальных округов задали 138 вопросов по социальной поддержке.

Фото: пресс-служба АПК