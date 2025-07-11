Помощник Президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетили порт Диксон, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе Красноярского края.

Рабочая поездка началась с посещения обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения. Члены делегации почтили память северян, погибших в годы Великой Отечественной войны. Диксон – единственное место на карте Сибири, где во время войны произошло фашистское нападение.

Ключевой целью поездки названа оценка состояния портовой инфраструктуры и поиск решений для развития Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора. Это особенно важно для реализации крупных проектов, включая строительство нефтяного терминала в бухте Север и угольного, возводимого в рамках освоения Сырадасайского месторождения.

Полпред подчеркнул стратегическую значимость порта Диксон для России – порт обеспечивает доступ к Северному морскому пути и способствует развитию арктической экономики. По оценке экспертов, порт играет ключевую роль в организации грузоперевозок, обеспечивает связь между материковой частью страны и отдалёнными северными районами, что делает его незаменимым элементом транспортной инфраструктуры а также способствует развитию рыболовства и туризма в регионе. С увеличением глобальной заинтересованности в Арктике, значение Диксона как транзитного узла и логистического хаба возрастёт, открывая новые возможности для торговли и сотрудничества с дружественными государствами, считает полпред.

В ходе рабочей встречи с руководством Красноярского края, представителями федеральных министерств и ведомств, а также ряда организаций помощник Президента и полпред рассмотрели вопросы модернизации порта – руководству порта поручено подготовить соответствующие планы. Речь также шла о размещении аварийно-спасательного флота. С главой городского поселения Диксон Николаем Бураком обсуждены мероприятия по благоустройству поселка Диксон, жилищному строительству и строительству автомобильных дорог.

Кроме того, делегация посетила морской спасательно-координационный центр (МСКЦ), который обеспечивает безопасность мореплавания и реагирует на ЧС в Арктике. Николай Патрушев отметил профессионализм сотрудников и подчеркнул необходимость обновления причалов.

«Для бесперебойной работы центра необходимы модернизация причалов и портовых сооружений в целях обеспечения базирования аварийно-спасательных и гидрографических судов, бункеровки судов топливом, водой, пополнения судовых запасов и ремонта», — сказал Николай Патрушев.

По словам полпреда, морские порты в Арктике исторически являются важными звеньями транспортной системы Российской Федерации. Планы по наращиванию грузопотока в северных портах необходимо подкреплять модернизацией портовой инфраструктуры и увеличением её мощности. Для достижения этой цели понадобится объединить усилия и ресурсы органов власти и бизнеса, считает Анатолий Серышев.