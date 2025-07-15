Кузбассовцев могут принять участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Область будущего». Форум состоит из нескольких тематических смен.

с 16 по 18 сентября «Цифровая трансформация государственной молодёжной политики» – В партнёрстве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации эта смена будет посвящена созданию цифровых решений и сервисов для работы с молодёжью.

с 21 по 23 сентября пройдёт смена по программе «Сколтех», включающая образовательный интенсив от ведущих экспертов в области современных технологий и научных разработок. В рамках программы также обсудят формирование региональной модели данных единого цифрового профиля молодого человека.

Регистрация участников на все смены Форума доступна на платформе ФГАИС «Молодежь России». Участники Форума смогут получить поддержку социально значимых проектов в размере до 1 млн. рублей в рамках Всероссийского конкурса Росмолодежь.Гранты.