В Кузбассе состоялась корпоративная спартакиада «Игры Титанов»

В Кузбассе прошла III Всероссийская спартакиада СУЭК «Игры Титанов». Она объединила более 850 спортсменов из разных регионов, работающих на предприятиях угольной промышленности, энергетики, логистики и сервиса. АО «СУЭК-Кузбасс» представили две команды – «Кемеровская область 1 – Горнорудный дивизион» и «Кемеровская область 2 – Горнорудный дивизион».

Корпоративная спартакиада «Игры Титанов» проходит уже третий год подряд. В этот раз она собрала участников из 14 регионов. В течение двух дней 21 команда соревновалась в восьми дисциплинах: ГТО, дартс, волейбол, шахматы, плавание, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната. Главное спортивное событие прошло на ключевых объектах крупнейшего спортивного кластера Кемеровской области – «Кузбасс-Арена» и Ледовый дворец «Кузбасс».

Формированию команд предшествовало несколько отборочных этапов. В течение года спортсмены доказывали свои силы в различных корпоративных состязаниях.

– Мы активно способствуем развитию физической культуры в трудовых коллективах. Для этого в регионах присутствия создается доступная спортивная инфраструктура, включая спортивные комплексы, оснащенные всем необходимым как для индивидуальных, так и для семейных тренировок. Участие в таких масштабных состязаниях дает возможность нашим работникам показать свою физическую подготовку и становится настоящим праздником для тех, кто приходит за них поболеть, – отмечает генеральный директор Компании Александр Редькин.

Честной борьбы и достойных спортивных свершений участникам «Игр Титанов» также пожелал почетный гость, министр физической культуры и спорта Кузбасса Денис Ведягин.

По словам участников и организаторов спартакиады, спортивная конкуренция в этом году возросла. Команды, провели большую подготовку и целеустремленно претендовали на призовые места пьедестала почета. Особенная борьба за первенство развернулась в мини-футболе, перетягивании каната и плавании. По итогам «золото» спартакиады досталось команде «Кемеровская область 1 – Горнорудный дивизион». Серебряным призером стала команда «КУЗБАСС – Энергетический дивизион». «Бронзу» завоевали участники команды «Красноярский край – Горнорудный дивизион».

– Мы, как и многие, ехали на Игры только за победой, – говорит капитан команды-победительницы «Кемеровская область 1 – Горнорудный дивизион» Егор Наймушин. – Упорно тренировались, отрабатывали тактику и учились работать сообща. Несмотря на дух соперничества, атмосфера на спартакиаде была очень дружная. Мы все знаем, что мы – одна большая семья. Здорово, что есть возможность встретиться с командами из самых разных регионов, помериться силами и зарядиться положительными эмоциями.

Отметим, что в 2024 году проект «Игры Титанов» вошел в число финалистов престижной национальной премии «Наш вклад» в категории «Демография». Оценивающей вклад в достижение национальных целей и реализацию задач национальных проектов.

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