В перинатальный центр новокузнецкой горбольницы №1 по нацпроекту «Семья» поставили 6 аппаратов ИВЛ и 8 реанимационных комплексов для новорожденных и недоношенных детей. С помощью специализированной техники местные врачи смогу выхаживать даже самых маленьких, от 500 граммов, пациентов с врожденными пороками.

«Ежегодно в Новокузнецкой больнице № 1 выхаживают более 300 младенцев с различными патологиями. С новой техникой врачам станет проще работать, при этом шансы на спасение малышей станут выше», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что оснащенные температурным сервоконтролем и встроенной лампой для фототерапии комплексы позволяет создать комфортные микроклиматические условия для ребенка.

Фото: Илья Середюк/Telegram