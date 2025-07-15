С 1 марта 2025 года вступила в силу норма, регулирующая применение эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За это время механизм уже показал свою эффективность и стал востребован как среди граждан, так и среди застройщиков.

По данным на текущий момент, в стране насчитывается более 16 тысяч индивидуальных жилых домов, строящихся с использованием эскроу, тогда как на начало года этот показатель составлял порядка 5 тыс. Такой рост свидетельствует о возрастающем доверии со стороны населения к новому безопасному способу финансирования строительства.

Кроме того, значительно увеличилось число компаний, готовых работать по новым правилам: количество строительных организаций, применяющих эскроу в ИЖС, выросло более чем в 2,5 раза — с 1,8 тыс. на 1 марта до 4,7 тыс. на сегодняшний день.

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин:

«Мы видим значительный рост интереса граждан к индивидуальному жилищному строительству. Наша задача — создать условия для реализации желания людей жить в собственном доме. Важная составляющая в этом деле — гарантировать безопасность проведения сделок. С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, предусматривающий для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов».

Вице-премьер напомнил, что эскроу-счета обеспечивают защиту средств дольщиков на всех этапах строительства. Деньги покупателей поступают к подрядчику только после завершения возведения дома, что гарантирует их возврат в случае нарушения сроков или условий договора.