Агроновости без воды: как Минсельхоз Кузбасса прокачал свои страницы в соцсетях

Есть что рассказать

На первый взгляд деятельность сельскохозяйственного ведомства может показаться узкоспециализированной, а потому интересной лишь ограниченному кругу профессионалов отрасли. Но при более детальном рассмотрении становится очевидным, что она затрагивает жизненные интересы каждого жителя Кузбасса без исключения. Ведь именно местные сельхозпроизводители ежедневно обеспечивают регион качественными и доступными продуктами питания от свежего хлеба и молочной продукции до диетического мяса, экологически чистых овощей и полезных растительных масел. Более того, развитие агропромышленного комплекса напрямую влияет на экономическое благополучие области, создание новых рабочих мест и наполняемость регионального бюджета.

О такой важной работе надо уметь правильно рассказывать. Минсельхоз Кузбасса делает это в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеграм-канале. И это приносит плоды: за последний год аудитория официальных страниц продемонстрировала впечатляющий рост. Количество подписчиков увеличилось почти в полтора раза: с 2 702 до 4 047 человек. Рост можно объяснить целым комплексом факторов. Расширилась тематика публикаций, улучшилось их качество, стали использоваться современные форматы подачи информации и, что особенно важно, выросла практическая значимость размещаемых материалов для различных категорий подписчиков.

Через социальные сети ведомство систематически информирует жителей региона по нескольким ключевым направлениям. Особое внимание уделяется освещению реализации национальных проектов, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным и имеют стратегическое значение для развития агропромышленного комплекса. Среди них – проекты «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», которые успешно реализовывались в период с 2019 по 2024 год. В этом году стартовал новый масштабный нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», призванный вывести региональное сельское хозяйство на качественно новый технологический уровень.

Значительная часть публикаций регионального минсельхоза посвящена программе «Комплексное развитие сельских территорий». В её рамках в селах и деревнях Кузбасса осуществляется масштабное строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов: современных школ, оборудованных по последнему слову техники, многофункциональных домов культуры, безопасных детских площадок и комфортных зон отдыха. Эти преобразования кардинально меняют облик сельских территорий и делают жизнь в них более комфортной и привлекательной, особенно для молодых семей.

Помогать и направлять

Особое место в информационной работе Минсельхоза Кузбасса занимает освещение мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. В социальных сетях регулярно публикуются подробные анонсы предстоящих конкурсных отборов на получение субсидий и грантов, включая такие востребованные программы, как «Агростартап» для начинающих фермеров и «Агропрогресс» для развития уже существующих хозяйств. Каждая публикация содержит исчерпывающую информацию о требованиях к участникам, необходимых документах и сроках подачи заявок, что значительно упрощает фермерам процесс участия в отборах.

Во время посевных и уборочных кампаний еженедельно публикуются подробные оперативные сводки о ходе полевых работ. В этих материалах содержатся не только сухие статистические данные, но и аналитические комментарии специалистов, прогнозы урожайности и информация о применяемых агротехнологиях.

В этом году наша страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Празднику предшествовала большая информационная кампания, призванная напомнить современному поколению о героических усилиях наших отцов, дедов и прадедов в борьбе с фашизмом. Минсельхоз Кузбасса не остался в стороне: в соцсетях ведомства выходили публикации о трудовых подвигах сельских тружеников в военные годы и их вкладе в обеспечение фронта продовольствием. У аудитории эти посты вызывали особенный отклик.

Стоит отметить, что для повышения эффективности коммуникации и привлечения внимания различной аудитории в публикациях используются современные мультимедийные форматы. Это интерактивная инфографика, запоминающиеся мемы, качественные фотографии и изображения, созданные с помощью нейросетей. Такой подход позволяет сделать даже сложную специализированную информацию доступной и интересной для широкого круга подписчиков.

Карнавал событий

Минсельхоз Кузбасса уделяет большое внимание освещению проводимых в регионе аграрных мероприятий. Центральным событием года традиционно становится масштабная выставка «АгроКузбасс», которая служит важнейшей площадкой для демонстрации достижений отрасли, презентации новых технологий и установления деловых контактов между производителями, переработчиками и поставщиками сельхозтехники. Особой популярностью у жителей региона пользуются регулярно проводимые сельскохозяйственные ярмарки, которые организуются перед крупными праздниками и позволяют горожанам приобрести свежую качественную продукцию непосредственно у производителей.

Отдельного упоминания заслуживают фермерские фестивали «СВОЕ», проводившиеся в 2022–2023 годах, и их преемник – масштабный гастрономический фестиваль «Калина-Малина ФЕСТ», состоявшийся в 2024 году. Эти мероприятия не только знакомят городских жителей с разнообразием продукции местных производителей, но и создают уникальную атмосферу праздника, способствуют формированию культуры потребления местных продуктов.

Важную роль в поддержке аграриев играет Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, чья деятельность также активно освещается в соцсетях. Специалисты Центра ежегодно проводят около 1 500 консультаций, помогая фермерам в решении самых разных вопросов от оформления документов для получения грантов до внедрения современных технологий производства. Особой популярностью среди подписчиков пользуется рубрика «Делюсь опытом», в которой успешные фермеры рассказывают о своём пути в агробизнесе, делятся секретами мастерства и дают практические советы начинающим коллегам.

Хотя региональное министерство сельского хозяйства не имеет такого количества подведомственных учреждений, как некоторые другие ведомства, его работа имеет стратегическое значение для всего Кузбасса. От эффективности деятельности аграриев напрямую зависит продовольственная безопасность региона, качество и доступность продуктов на столах кузбассовцев, развитие сельских территорий и сохранение традиционного уклада жизни в деревне. Социальные сети в этом контексте превратились в мощный инструмент, позволяющий наладить постоянный диалог между властью, сельхозпроизводителями и потребителями, оперативно информировать о важнейших отраслевых событиях и достижениях кузбасского агропрома, а также формировать позитивный образ современного сельского хозяйства.

КСТАТИ

Публичность работы организации или ведомства во многом зависит от её руководителя. Он в прямом смысле является первым лицом, которое задаёт высокую планку и служит ориентиром для подчиненных. Губернатор Илья Середюк активно ведёт социальные сети, ежедневно рассказывает жителям региона важные новости, отвечает на их вопросы в ходе прямых эфиров и лично участвует в решении проблемных ситуаций.

Заместитель председателя правительства Кузбасса – министр сельского хозяйства Андрей Ариткулов также демонстрирует открытость к диалогу, оперативно реагирует на обращения граждан и регулярно становится героем публикаций в СМИ. Этот подход значительно повышает уровень доверия населения к работе всего ведомства и количество подписчиков личной страницы министра в соцсетях. За год их число увеличилось почти в три раза: с 3 271 до 9 445 человек.