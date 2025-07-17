Подачу воду в поселке Металлургов Новокузнецкого округа наладят в начале августа

Обратившийся к Илье Середюку мужчина посетовал, что проблемы с водой не решаются с весны этого года. Глава региона отметил, что в поселке Металлургов должны обустроить дополнительную скважину.

«Водозаборная скважина на сегодняшний день пробурена. 22 июля образцы воды оттуда возьмем на исследования. Планируем подключить скважину к системе водоснабжения до 5 августа», – ответил по телефону глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин.

Илья Середюк поручил главе муниципалитета проконтролировать этот вопрос.

Фото: Илья Середюк/Telegram