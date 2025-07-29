Губернатор поручил усилить контроль за поездами из Кузбасса после атаки БПЛА в Сальске

Ранее мы рассказывали, что станция Сальск в Ростовской области, где в это время находился Кузбасса поезд Новокузнецк-Кисловодск, подверглась нападению беспилотников.

«За две минуты до отправления состав находился на первом перроном пути, когда на соседние пути упали БПЛА. В результате взрывной волной повреждены окна в штабном вагоне и вагоне СВ (спальный вагон первого класса – прим. ред.). Пассажиры и проводники не пострадали. Люди находятся в поезде, на данный момент состав готов отправляться на станцию Кисловодск», – доложил заместитель начальника железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению Николай Милованов.

Илья Середюк поручил держать связь со станцией Сальск и в случае необходимости организовать помощь пассажирам из Кузбасса. Кроме того, губернатор дал задание усилить мониторинг поездов, отправляющихся из Кемеровской области в южном направлении, чтобы оперативно получать информацию в случае ЧП.