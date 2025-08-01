Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная платформа, позволяющая проходить идентификацию без документов: в банках, МФЦ, транспорте, отелях и при открытии бизнеса. Сегодня в системе уже 7 миллионов зарегистрированных пользователей — рост почти в 4 раза за год. Ежедневно присоединяется до 40 тысяч человек, что в 5 раз больше, чем в 2023 году.

Зарегистрироваться можно в отделениях уполномоченных банков или через приложение «Госуслуги. Биометрия», доступное на всех платформах. Его уже скачали более 3 миллионов раз.

Граждане воспользовались биометрическими сервисами свыше 100 миллионов раз — для оплаты, проезда, оформления сим-карт, входа в «Госуслуги» и банковского обслуживания.

«Биометрия – это один из инструментов получения услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип её использования – это добровольность. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг», – отметил вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Доступ к услугам без биометрии сохранён. Каждый пользователь самостоятельно управляет своими данными: на портале «Госуслуги» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от персональных данных и не покидают пределов системы.