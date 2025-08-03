Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что железная дорога уже более века остаётся одним из ключевых видов транспорта нашей страны. Ежедневно бесперебойную работу этого важнейшего транспортного механизма обеспечивают сотни тысяч людей.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, хочу ещё раз поблагодарить тружеников железнодорожного транспорта за колоссальный вклад в разгром нацистской Германии. С первых дней войны железнодорожники стали надёжным связующим звеном между фронтом и тылом. Следуя лучшим заветам своих дедов и прадедов, сегодня железнодорожники самоотверженно трудятся в тылу, восстанавливают и возводят железнодорожные пути в новых регионах России, поддерживают наших героев и их семьи, приближая общую Победу в специальной военной операции, а также отважно сражаются на передовой, отстаивая интересы государства», – подчеркнул Анатолий Серышев.

Патриотизм и верность традициям остаются неотъемлемой частью коллектива железнодорожников. Работников отрасли отличают глубокие технические познания, ответственность и мужество. Для Сибири железнодорожный транспорт имеет особое значение. В настоящее время перед страной стоят серьезные вызовы, связанные с необходимостью ускоренного развития транспортной инфраструктуры, расширения сети железных дорог и создания новых логистических коридоров. Машинисты, проводники, строители, ремонтники, инженеры и диспетчеры активно участвуют в комплексной модернизации и совершенствовании системы железнодорожного транспорта, обеспечивая ее последовательное развитие и адаптацию к современным требованиям.