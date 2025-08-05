Двум заявкам от инвесторов дали «зеленый свет» на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса. Один из резидентов собирается возвести в поселке Шерегеш пятизвездочную гостиницу и апарт-отели на 5,3 тысяч гостей в общей сложности. Всего планируется застроить 190,7 тысячи кв. метров.

«Резиденты особой экономической зоны «Горная Шория» смогут воспользоваться льготными условиями, к нам уже заходят инвесторы. На территории СТК «Шерегеш» до 2037 года планируется реализовать масштабный проект по созданию гостиничной инфраструктуры. Объем инвестиций превысит 63,9 миллиарда рублей», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

Второй инвестор планирует построить в Кемерове автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию для заправки компримированным природным газом. Кроме того, сжатый газ будут закачивать в мобильные блоки баллонов для неподключенных к газопроводу потребителей. В этот проект, который планируют реализовать до конца 2028 года, вложат почти 255 млн рублей.

Изображение предоставлено пресс-службой АПК