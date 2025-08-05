В СУЭК-Кузбасс прошло заседание клуба «Добычник»

В СУЭК-Кузбасс прошло тридцать первое заседание профессионального клуба «Добычник». Местом проведения стал Многофункциональный центр «Горняк». По традиции к кузбассовцам присоединялись коллеги из компании «Ургалуголь» (Хабаровский край, поселок Чегдомын).

Заседание открыл начальник Управления технического аудита производственной безопасности Компании Юрий Иванов. Он подчеркнул важность соблюдения технологической дисциплины ведения горных работ и правил безопасности для достижения высоких производственных результатов. Итоги работы за первое полугодие подвели директор по производственным операциям АО «Ургалуголь» Григорий Феофанов и генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий.

По традиции передовые коллективы шахт и разрезов награждены кубками, дипломами и денежными премиями. Среди очистных бригад первое место заняла бригада Вячеслава Полеваева шахты «Северная», серебряный призер – бригада Андрея Ступникова шахты имени В.Д. Ялевского, бронза у бригады Александра Малахова шахты имени 7 Ноября Новая.

Также отмечены лучшие коллективы Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» и разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь», работающие на различных типах экскаваторов. Победителями соревнования стали бригады Сергея Арышева (разрез «Камышанский»), Станислава Пушкарёва и Вячеслава Белова (разрез «Правобережный»).

Отмечены и коллективы, выполнившие взятые обязательства «от клуба до клуба». Среди очистников это бригады Вячеслава Полеваева шахты «Северная», Кирилла Куксова шахты «Комсомолец» и Сергея Шмальца шахты имени А.Д. Рубана. Среди открытчиков -экипажи экскаваторов Станислава Пушкарёва разреза «Правобережный», Максима Попова и Юрия Морозова разреза «Заречный».

Тем, кто впервые принимал участие в заседании, президент клуба Кирилл Куксов вручил клубные значки. Особое внимание уделено ветеранам и передовикам производства Разрезоуправления (принимающей стороны), они посвящены в «Почетные «Добычники».

В завершение встречи состоялась церемония подписания договоров по взятию бригадами повышенных обязательств на следующее полугодие. Право принять следующее, тридцать второе заседание передано коллективу шахтоуправления «Талдинское-Западное».

Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс»

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