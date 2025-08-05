Забег «От Победы к Победе» посвятили 80-летию двух побед – над фашистской Германией и милитаристской Японией. Дату старта всероссийской памятной спортивно-патриотической акции выбрали не случайно. Первый забег прошел в Москве 24 июня, в годовщину первого парад Победы.

В Кемерове старт пройдет на площади у Мемориала Воину-Освободителю, в забеге примут участие ветераны боевых действий, бойцы СВО, знаменитые кузбасские спортсмены, юнармейцы и все желающие. Условие только одно – необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Кроме того, 7 августа в Кемерово доставят огонь Победы, который был зажжен 24 июня у Кремлевской стены. Профессиональные атлеты и бегуны-любители пронесут факел через всю Россию. По пути в городах на центральных воинских мемориалах зажгут свечи памяти в честь павших солдат. Эстафета завершится 3 сентября одновременно в Южно-Сахалинске и Пекине.