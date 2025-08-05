В Кузбассе завершился второй сезон работы Профкоманд.ФМ

Подведены итоги второго сезона работы Профкоманд Фонда Мельниченко. В течение месяца ребята занимались благоустройством городских территорий, а также проходили экскурсионную стажировку на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс».

Напомним, что в этом летнем сезоне Профкоманды.ФМ ведут работу по уборке, озеленению и благоустройству территорий в городах Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Киселевск, а также в Беловском и Прокопьевском муниципальных округах. Отличившиеся активисты проходят экскурсионную стажировку на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс».

В июле стажировка прошла на предприятиях Компании в Ленинске-Кузнецком. Там 9 ребят получили уникальную возможность попробовать свои силы в должности специалистов, менеджеров, секретарей, архивариусов на шахте имени С.М. Кирова, шахтоуправлении имени А.Д. Рубана, «Спецналадке», а также в Центре подготовки и развития персонала. За ребятами закрепили наставников, которые познакомили их с особенностями работы производственных и сервисных единиц. Опытные кураторы помогали с выполнением рабочих задач и отмечали успехи юных коллег в специальных профкнижках.

– Для меня быть одним из Профи.ФМ – это гордость, – говорит Александр Лобач, который уже не первый год проходит стажировку в Компании. – В этом году проект открыл новый спектр возможностей. В программе стажировки появилось больше мероприятий на сплочение. Они позволили лучше узнать тех, с кем, возможно, в будущем я разделю свою жизнь в СУЭК-Кузбасс.

Итогом стажировки стали презентации и видеоролики о работе в Компании, подготовленные ребятами. Сотрудники предприятий, вошедшие состав жюри, отметили креативность и творческий подход юных активистов. Профкоманды.ФМ продолжат трудиться в августе.

Работу участников Профкоманд Фонда Мельниченко высоко оценил заместитель Председателя Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Пятовский. На масштабном слете Профкоманд.ФМ, который состоялся в Парке здоровья Ленинска-Кузнецкого, он отметил активность ребят и привнесенную пользу для региона. Напомним, что Правительство региона и СУЭК-Кузбасс с 2013 года активно участвуют в программах временного трудоустройства подростков в летний период. За это время совместными усилиями власти и угольщиков удалось трудоустроить почти 20 тысяч кузбасских ребят.

Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс»

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