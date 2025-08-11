Порядка 130 тысяч га полей вернут в сельхозоборот в Кузбассе к 2030 году

Планами по развитию АПК Кузбасса губернатор Илья Середюк поделился в соцсетях. Он рассказал, что проведенная 7 лет назад ревизия выявила свыше 300 тыс. га пустующих полей. На сегодняшний день из них вновь засеяли 177 тыс. га, остальные земли планируют вернуть в сельскохозяйственный оборот в течение ближайших 5 лет.

«Возврат земель дает нам возможность не только полностью обеспечивать Кузбасс зерном и овощами, но и экспортировать их в другие регионы», – подчеркнул глава региона.

Среди передовиков – Ленинск-Кузнецкий округ, Крапивинский, Топкинский, Беловский, Прокопьевский и Промышленновский округа. Эти территории план на этот год уже перевыполнили. В тех муниципалитетах, где заброшенные пашни полностью освоены, возьмутся за бывшие пастбища и сенокосы.

Фото: Илья Середюк/Telegram

Подписаться на телеграм-канал губернатора







