Юные патриоты кузбасского центра «Воин» завершили профильную смену игрой «Зарница»

В рамках заключительного этапа третьей смены «Время юных героев» на базе центра «Авангард» поселка Плотниково Промышленновского района прошла военно-спортивная игра «Зарница». Программа включала в себя комплекс испытаний и заданий, направленных на проверку как спортивных навыков, так и элементов боевой подготовки, физическую подготовку и командную сплоченность.

В ходе игры курсанты выполняли задачи в составе своих взводов, действуя в условиях, максимально приближенных к реальным. Согласно легенде, ребятам необходимо было найти схрон с обмундированием и оружием, используя знания в области топографии.

Также они упражнялись в стрельбе, оказании само- и взаимопомощи при условном получении ранения, ориентировании на местности, разведке, разминировании, поиске оружия и боеприпасов по заданным координатам. Итогом игры стал встречный бой между взводами с использованием оборудования лазертаг.

Напомним, в рамках летней кампании в кузбасском филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» прошли обучение более 500 курсантов в возрасте от 14 до 17 лет со всего Кузбасса.