Тематические мероприятия, приуроченные Дню палеонтологии, пройдут с 16 по 23 августа. Ключевым событием станет лекция ученого-палеонтолога на раскопе Шестаково-3 в Чебулинском муниципальном округе.

«Всекузбасская неделя палеонтологии – это значимый для нашего региона проект, который объединяет науку, образование и культурное просвещение. Такие инициативы популяризируют научные достижения и делают их доступными для широкой аудитории, особенно для подрастающего поколения. Возможность своими глазами увидеть места настоящих раскопок, прикоснуться к древности и пообщаться с ведущими учёными – это лучший способ пробудить в молодёжи интерес к науке и истории родного края», – отметила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Елена Паксина.

16 августа, в День палеонтологии, Кузбасский краеведческий музей организует научно-познавательный экскурсионный маршрут «Кузбасские динозавры – как это было?» из Кемерова в деревню Шестаково. Участникам проведут экскурсию кузбасские палеонтологи. Экскурсанты увидят подлинные находки палеонтологических экспедиций, геологический разрез, наглядно показывающий возраст пород, в которых находят динозавров, и палеонтологический раскоп, где прямо сейчас продолжаются работы. Также в программе состоится палеопрактикум, на котором участники получат первичные навыки работы с подлинными остатками динозавров.



16 августа в 12:00 на действующем палеонтологическом раскопе Шестаково-3 состоится лекция «Биота Джехол: окно в мир мелового периода». Лектором выступит Игорь Косенко, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск). Лекция пройдет в онлайн-режиме. Подключиться к трансляции смогут все желающие по ссылке: https://vk.com/video-54147874_456239995.



22 августа состоится разведывательная экспедиция на урочище «Янтарная горка» в Чебулинском муниципального округе. Палеонтологический отряд музея отправится в экспедицию для мониторинга и последующего сбора палеонтологических материалов.

Также на протяжении Всекузбасской недели палеонтологии в музеях Кузбасса, где хранятся естественнонаучные коллекции, пройдут тематические выставки с экскурсиями, музейными занятиями и мастер-классами.



В отделе природы Кузбасского государственного краеведческого музея на каждый день запланированы тематические программы и музейные занятия: экскурсия-практикум «Найди своего динозавра» (19 августа), интерактивное занятие «След морской жизни» (20 августа), интерактивное занятие «Ледниковые гиганты» (21 августа), мастер-класс «Рисуем мамонта шерстистого» (22 августа). 16 и 17 августа для посетителей организована праздничная программа выходного дня «День палеонтолога», а 23 и 24 августа – «Путешествие в динотопию». Подробная программа размещена по ссылке: https://kuzbasskray.ru/news/33435/.