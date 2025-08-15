Форум-выставка 2025 года проходит в год празднования 120-летия Министерства промышленности и торговли России. В этом году планируется собрать более 14 000 руководителей и специалистов ведущих промышленных предприятий, представителей науки и власти из более чем 42 регионов России и 35 стран мира.

Главная тема форума в этом году – «Индустриализация как фундамент национальных проектов».

В рамках проведения форума кузбассовцы могут принять участие со стендом, организовать и провести деловое мероприятие, стать спикером деловой программы.

Форум пройдет совместно с Международным Муниципальным Форумом БРИКС, который является платформой для обмена опытом и идеями между представителями региональных и муниципальных органов управления из стран БРИКС, а также для выстраивания эффективных бизнес-коммуникаций с предпринимателями России и других государств-партнеров.