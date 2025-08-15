Как рассказали в пресс-службе областного правительства, участники второго сезона конкурса, который проводится в рамках нацпроекта «Семья», привлекают также коллег и знакомых. К примеру, кузбасская семья Ошовских-Пустоваловых вдохновила на участие в проекте сразу шесть семей.

Записаться на конкурс могут российские семьи из четырех и более человек, причем в ее составе обязательно должны быть дети или подростки в возрасте от 5 до 17 лет. На дистанционном этапе участникам предстоит снять видеовизитку, заполнить анкеты об истории и интересных фактах о своей семье, а также выполнять тематические задания.

Регистрация продлится до 14 сентября на сайте этосемейное.рф. 60 победителей получат сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, финалистов наградят семейными путешествиями.

Фото: пресс-служба АПК