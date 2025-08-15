Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» — это масштабная площадка для обмена успешным опытом в самых разных направлениях: от градостроительства и модернизации ЖКХ до развития малого бизнеса, транспортной инфраструктуры, социальной сферы и цифровизации.

В этом году Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления впервые подала заявки муниципальных образований на конкурс в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 815 от 18 августа 2016 года (в редакции от 14 мая 2025 года). Организация вправе представить в федеральную конкурсную комиссию не более пяти заявок в каждой номинации и категории участников.

«Благодарим Правительство РФ и лично заместителя Председателя Правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина, под председательством которого работает Федеральная конкурсная комиссия, за возможность ВАРМСУ стать частью этой команды и представлять заявки муниципалитетов. Этот шаг вновь показывает системную работу всех уровней власти и особую роль муниципального сообщества страны. В этом году мы подали заявки 10 регионов, в том числе Кемеровской области, а в следующем их будет больше», — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

ВАРМСУ подала заявки от муниципалитетов Кемеровской области – Кузбасса на федеральный этап конкурса:

— Кемеровский муниципальный округ — в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования»;

— Беловский городской округ — в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования («бренд территории»)»;

— Междуреченский городской округ — в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия».

Победителей конкурса ждут не только федеральное признание и возможность распространить свои практики по всей стране, но и финансовая поддержка. Кузбасс уже знает, что такое успех на этой площадке: в 2024 году город Мыски занял 5-е место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» с проектом «Мыски — столица шорской культуры». Инициатива получила благодарность Правительства РФ и принесла городу 10 миллионов рублей на развитие.