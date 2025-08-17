На фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Прокопьевске выступили лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа «Весна». Помимо этого, горожане и гости города приняли участие в спортивных и творческих конкурсах, писали письма для солдат и добрые пожелания на автомобиле, который поедет в зону спецоперации.

Главные темы программы – гордость за победы России, благодарность защитникам и поддержка бойцов, так как фестиваль проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Победы.

«Мы уже второй раз проводим в Прокопьевске фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», он направлен на то, чтобы объединиться, быть вместе со своими родными, любимыми. Сейчас мы живем в непростое время. Российские парни отстаивают интересы нашего государства, чтобы сохранить исконно русские традиции, православную церковь, нашу большую вековую историю государства и, конечно, наши добрые семейные традиции. Поэтому давайте вместе быть всегда, поддерживать друг друга и молиться за наших парней. Ждем их домой с Великой Победой. Прокопьевск — город-труженик, и мы должны трудиться, как это делали наши прадеды и деды, прославляя себя, свою фамилию, свою малую родину Кузбасс и нашу великую державу Россию», — обратился к гостям фестиваля глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.

В пресс-службе областного правительства отметили, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Какой хотелось бы видеть Россию в будущем – этой теме посвятили свои письма дети и подростки в интерактивной зоне «Мечтай в России». На площадке Народного фронта желающие писали пожелания на автомобиле, который скоро поедет на фронт. Там же прошли и мастер-классы по изготовлению сухого душа и плетению маскировочных сетей. А для создания народного памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе прошел сбор вышедших из оборота монет.

«Мы поддерживаем все инициативы, направленные на объединение россиян, среди них — фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Он дает возможность показать людям Кузбасса, насколько важна их помощь и поддержка нашим ребятам на линии боевого соприкосновения, мы также показываем, как конкретно можно помочь. Ведь наши победы совершаются не только на передовой, но и в тылу. Именно единство тыла и фронта позволит нам победить в СВО», — подчеркнул руководитель регионального отделения Народного фронта в Кузбассе Денис Горкунов.

Он передал прокопьевскому Краеведческому музею эвакуационный комплекс, который начали выпускать и отправлять на линию боевого соприкосновения для эвакуации раненых и пострадавших.

«Зарядку с чемпионом» провела руководитель студии фитнеса Дарья Гараева. Кроме того в спортзоне желающие сдавали нормативы ГТО, играли в шахматы, футбол и баскетбол.

Добавим, что всего в фестивале «Русское лето. ZaРоссию» с 5 августа по 6 сентября примут участие, он 15 городов. -участников — Орел, Биробиджан, Ярославль, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Самара, Кемерово, Псков, Великий Новгород, Кострома, Иркутск, Рязань, Оренбург и Новосибирск.

Подробная программа — на сайте.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.