Представители министерства финансов Кузбасса, помимо Кемерова, побывали Новокузнецке, Осинниках, Калтане, Белове и Юрге. Также съездили в Новокузнецкий, Топкинский и Беловский округа.

«Когда работаю в муниципалитетах, всегда обращаю внимание на объекты программы инициативного бюджетирования. Общественные пространства выбирают сами кузбассовцы, поэтому особенно важно, чтобы подрядчики все сделали качественно. Если возникают дефекты, строители устраняют их по гарантии», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что до осени проинспектируют отремонтированные игровые площадки, стадионы и другие объекты в Кемеровском, Тисульском и Промышленновском округах. Всего в Кузбассе нынче благоустроили 60 объектов по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива». До конца нынешнего года завершат еще 90 проектов.

Фото: пресс-служба АПК