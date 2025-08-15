В Белове открылась выставка-конкурс «Шахтерский характер»

В Беловском музейно-выставочном центре состоялось открытие XIII региональной выставки-конкурса изобразительного искусства «Шахтерский характер». На ней представлено 55 уникальных работ, созданных художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства со всего региона.

В этом году выставка радует посетителей не только традиционными жанрами, но и новыми направлениями. Впервые представлены изделия, выполненные в технике мозаики, что добавляет экспозиции особую изюминку. Среди участников – как признанные мастера, так и начинающие таланты, чьи произведения, выполненные в различных техниках и жанрах. Можно увидеть работы художников из Беловского, Прокопьевского, Кемеровского, Киселевского, Междуреченского, Березовского и Гурьевского городских округов.

В экспозиции представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и многое другое. От реалистичных полотен, передающих суровые будни шахтеров, до лирических пейзажей, воспевающих красоту сибирской природы, – каждый найдет для себя что-то особенное.

Выставка продлится до 19 сентября, когда на торжественном ее закрытии выставки будут объявлены победители конкурса, которые получат награды.