Промышленные прорывы – в лентах соцсетей

Интернет проник в жизнь современного человека. С его помощью можно общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, решать бытовые задачи и узнавать последние новости, причём в самых различных сферах, начиная от политики и заканчивая производством. Рассказываем об освещении последней в публичном пространстве.

Помогать и объяснять

Для органов государственной власти и местного самоуправления важна обратная связь с жителями. Ведь именно она позволяет узнать реакцию на проводимую политику и узнать, как можно улучшить жизнь людей. А своё мнение последние уже давно высказывают не на улицах городов, а в социальных сетях. Поэтому власти и пошли туда, создав целую систему госпабликов. Так обобщённо называют официальные страницы и сообщества государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в популярных соцсетях. На сегодняшний день в Кузбассе их насчитывается более трёх тысяч.

«Для наших жителей госпаблики стали главным источником достоверной информации в соцсетях, поэтому они должны быть интересными и актуа свои вопросы практически в любой сфере жизни, а власти – получить обратную связь от населения», – рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

К слову, глава нашего региона активно ведёт свои социальные сети. Каждый день он рассказывает о важных событиях, публикует фото и видео из рабочих поездок, делится итогами недели. Такая публичная деятельность не осталась без внимания экспертов. Согласно исследованию компании «Медиалогия», занимающейся мониторингом социальных сетей и СМИ, по итогам июня этого года Илья Середюк вошёл в число 20 лучших губернаторов России, став вторым среди глав регионов Сибири.

Просто о сложном

Вернёмся к системе госпабликов Кузбасса. В неё входят аккаунты различных региональных министерств. В том числе министерства промышленности и торговли. Его суммарная аудитория в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеграм-канале превышает 2 100 человек. Это люди, которым интересны последние новости данной сферы. И которые в потоке публикаций разных ресурсов о погоде и новинках кинематографа хотят видеть, как чиновники не сидят в кабинетах, а запускают новые линии по производству отечественного оборудования в заводских цехах. Посты, рассказывающие не о сухих цифрах, а простых работягах, могут вдохновить людей на созидательный труд и укрепить их веру в будущее.

Министерство промышленности и торговли – это ведомство, от которого зависит, что будет в магазинах, какими станут технологии и сколько рабочих мест появится в регионах. Поэтому оно не может оставаться в тени цифровой эпохи. Особенно когда запрос на информацию есть. Ведь человек хочет знать, например, получит ли поддержку его завод или запустят ли программу для молодых производителей. Минпромторг делает важную работу, которая определяет судьбы миллионов людей: работников, предпринимателей, потребителей. И работа эта обязательно должна быть подсвечена.

Активное присутствие ведомства в социальных сетях – это шанс говорить на понятном языке. Ясно, образно и без канцеляризмов. Это возможность показать не только цифры, но и стоящие за ними лица – рабочего, который впервые видит, как его деталь попадает в самосвал, или дизайнера, чья коллекция оказалась на полках крупного бренда благодаря государственной поддержке.

В то же время соцсети – это не место для односторонних трансляций и отчётов. Это площадка для диалога и продвижения. Если Минпромторг расскажет о карьере в промышленности так, как это делают крутые стартапы – с красивым видеорядом, интерактивными турами по умным заводам и историями молодых руководителей, он не просто проинформирует молодёжь об имеющихся вакансиях. Он её вдохновит и убедит: промышленность – это не пыльные цеха, а высокие технологии, инновации и важная миссия.

Шаг за шагом

Каждый новый шаг в развитии промышленности Кузбасса, будь то запуск высотной «Эйфелевой башни» на одном из крупнейших металлургических комбинатов, открытие производства минеральных удобрений или международный конкурс адаптивной моды, давно перестал быть просто новостью для отраслевых изданий. Эти события активно обсуждаются, цитируются и становятся трендами в социальных сетях. Они превратились в мощные рупоры, через которые миллионы жителей региона и всей страны узнают о технологических прорывах, экологических инициативах и социальных проектах, меняющих лицо Кузбасса.

Ярчайшим примером стала масштабная конференция «Производители и ритейл», которую Минпромторг Кузбасса проводит при поддержке правительства региона. Её трансляции, фотоотчёты и видеоинтервью с топ-менеджерами федеральных ритейлеров буквально заполонили ленты социальных сетей. Пользователи делились кадрами с закупочных сессий, где местные фермеры и производители представляли свои продукты, а сети обсуждали условия поставок. Хештег #ПроизводимВКузбассе ушёл в массы: его использовали не только СМИ, но и сами предприниматели, рассказывая, как их колбаса или хлеб впервые попали на полки крупного ритейлера.

Не менее активно освещался и гастрофестиваль «Прогеш», где шеф-повара из Кузбасса готовили блюда из региональных продуктов. В разные годы видео с приготовлением 16-метровой сибирской шаурмы и 80 литров традиционного шорского супа тутмаш стали вирусными. Кадры с толпами людей, пробующих традиционные блюда, и папами, которые с завязанными глазами собирали бургеры по подсказкам детей, вызвали бурю эмоций.

Настоящей сенсацией стал Международный конкурс дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях». Его показы в Санкт-Петербурге, где на подиум выходили люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны СВО, сопровождались мощным медиасопровождением. Видео о моделях, одетых в удобную стильную одежду, разработанную кузбасскими дизайнерами, облетели соцсети. Пользователи писали: «Это не просто мода, это уважение, это достоинство». А высокая оценка конкурса президентом России Владимиром Путиным только усилила резонанс: публикации об этом моменте мгновенно появились в тысячах лент, стали темой для обсуждений в сообществах инклюзии и социальной справедливости.

Не остались без внимания и крупные промышленные проекты. Когда на одном из крупнейших металлургических комбинатов региона достроили 150-метровую «Эйфелеву башню» – символ экологического прорыва, фотографии с высоты птичьего полёта стали визитной карточкой Новокузнецка. Пресс-тур для журналистов и фотографов превратился в настоящее медиасобытие: кадры монтажа последнего элемента конструкции и интервью с инженерами стали контентом для множества публикаций.

Запуск производства сульфата аммония в областном центре, инвестиции Фонда развития промышленности, выход на экспорт – всё это активно освещалось в бизнес-сообществах. Появились инфографики, короткие видео с объяснением, что такое гранулированное удобрение и зачем оно аграриям. А когда стало известно, что углекислый газ с завода превращают в пищевую продукцию, реакция была однозначной: «Это не производство, это магия!»

Героем тематических каналов о импортозамещении стало одно из кемеровских машиностроительных предприятий. Ролики с запуском комбайна на шахте и в подземном комплексе для добычи алмазов набирали большое количество просмотров. А история про сушильный барабан, сделанный в Кузбассе вместо импортного, стала предметом гордости: «Мы не только можем, мы делаем лучше!»

Дальше – больше

Соцсети стали местом, где промышленность говорит на языке людей. Где экология – не сухие цифры, а красивые кадры чистого неба над промышленным городом. Где мода – не только про стиль, но и про человеческое достоинство. Где каждый новый завод, каждый заключённый договор, каждый гастрономический рекорд – это не просто отчёт, а история, которой хочется делиться.

Минпромторг Кузбасса, правительство региона и предприятия доказывают: сегодня быть значимым, значит быть в ленте новостей, эфире и сердце аудитории. И они не просто присутствуют в соцсетях, они формируют повестку, вдохновляют, доказывают, что Кузбасс является технологическим будущим России.

Наш общий праздник

В этом году наша страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника региональный минпромторг запустил в своих социальных сетях тематическую рубрику. Она называлась «Кузбасс: всё для фронта, всё для Победы!» и рассказывала о трудовом подвиге жителей нашего региона в годы Великой Отечественной войны. В Кузбасс было эвакуировано 94 предприятия, работники которых (из-за ухода мужчин на фронт их место заняли женщины и дети) ковали Победу в тылу.

Недаром в 1945 году газета «Правда» написала: «На угле и металле Кузбасса и Урала жила вся оборонная промышленность страны, Кузбасс сыграл громадную роль в Отечественной войне, и его заслуги перед социалистическим отечеством не забудет история».