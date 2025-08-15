Проект «Бородинское поле – мемориал двух Отечественных войн» привезли в Кемерово в рамках Года защитника Отечества, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Бородинское поле – это не просто место великих сражений, это символ несокрушимого духа нашего народа. Выставка, объединяющая две Отечественные войны, напоминает нам, что история – это не страницы учебников, а судьбы миллионов людей, отстоявших свободу России. Через подлинные свидетельства двух Отечественных войн – 1812 г. и 1941-1945 гг. – юное поколение сможет не только узнать историю, но и прочувствовать связь с героями прошлого. Сохраняя память об их подвиге, мы укрепляем связь поколений и воспитываем будущих защитников Отечества», – отметила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Елена Паксина.

В центре экспозиции – глубокая связь между двумя ключевыми эпизодами российской истории, произошедшими на Бородинском поле: сражением с французами в 1812 году и боями с немцами в 1941 году.



Из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Кузбасс доставили более 200 подлинных экспонатов. 80 из них относятся к событиям Отечественной войны 1812 года: военное обмундирование и снаряжение, археологические находки, обнаруженные на Бородинском поле.



Особое внимание уделено вкладу кузбассовцев в оборону Москвы в 1941 г. В дополнение к экспонатам, связанным с эпохой Наполеона, представлены подлинные предметы, принадлежавшие солдатам 32-й стрелковой дивизии, которой командовал кузбассовец Виктор Иванович Полосухин.



Посетители выставки смогут ознакомиться с архивными документами, личными вещами и фотографиями участников Бородинских сражений. Уникальные экспонаты позволят погрузиться в атмосферу тех исторических событий, узнать о судьбах солдат и командиров, которые отдали свои жизни за свободу страны.



В церемонии открытия приняли участие реконструкторы в форме Томского пехотного полка, продемонстрировавшие строевые приемы первой половины XIX века. А духовой оркестр филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова исполнил музыкальные композиции времен Отечественной войны 1812 года.



Выставочный проект будет работать с 15 августа по 8 ноября. Посетить выставку и послушать экскурсию «Бородино в истории Российского государства» можно по Пушкинской карте.