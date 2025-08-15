Руслан Гуламов и Дарья Чернякина завершили трехдневный тур по Кузбассу. Молодожены стали победителями свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в номинации «Влюбленные в дело и друг друга». Для них было организовано путешествие в наш регион, где их познакомили с главными достопримечательностям Гурьевского округа. Они побывали в Гавриловских пещерах, осмотрели Парк металлургов, в деревне Шанда им рассказали о культуре и традициях коренных народов.

Кроме того, пара побывала в Кемерове на Мемориале Воину-Освободителю, в музее-заповеднике «Красная горка» и Кузбасском краеведческом музее.

– Нам очень понравилось в Кузбассе, особенно прогулки по тайге. Она впечатляет своими масштабами и красотой. Мы также посетили достопримечательности Гурьевска и Кемерова. Местные музеи, колорит и люди произвели на нас сильное впечатление. Они здесь настоящее золото, — рассказала Дарья Чернякина.

В пресс-службе областного правительства добавили, что ключевым событием II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» стала церемония единовременной регистрации браков: там создали семьи 206 пар.

Фото: пресс-служба АПК