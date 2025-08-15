В Кузбассе прошел конкурс профмастерства «Шахтерский Олимп 2025»

В преддверии Дня шахтера в Ленинске-Кузнецком состоялись соревнования по профмастерству среди предприятий подземной угледобычи «Шахтерский Олимп 2025».

За звание лучших боролись восемь команд. В их состав вошли работники шахт имени С.М. Кирова, В.Д. Ялевского, шахтоуправлений имени А.Д. Рубана, «Комсомолец», «Талдинское-Западное», специалисты «Энергоуправления» и «Технологической связи» АО «СУЭК-Кузбасс». К соревнованиям также присоединись коллеги шахты «Северная» (АО «Ургалуголь»).

В течение трех дней горняки демонстрировали не только отличное знание теории, но и свои профессиональные навыки, добывая уголь и нарезая выработку в действующих забоях. Площадками проведения соревнований для проходчиков стали подготовительные забои шахт имени А.Д. Рубана и имени 7 Ноября Новая. Мастерство очистников проверялось в лаве шахты имени С.М. Кирова. Подземные электрослесари продемонстрировать свои умения на специальном стенде машиностроительного завода «СИБ-ДАМЕЛЬ». В рамках конкурса было необходимо максимально оперативно разделать и соединить электрокабели, определить и устранить неисправности в пускателе, поменять обойму насоса и в завершение перекачать воды из одного резервуара в другой.

Главными критериями определения победителей стало выполнение технологических циклов максимально качественно за минимальное время с соблюдением всех требований безопасности. По итогам соревнований в номинации «Лучшая бригада по подземной добыче угля» третье место заняла команда Андрея Зыкова шахты имени В.Д. Ялевского. Второе место у команды Сергея Подчалина шахты имени С.М. Кирова. Первое место с разницей в минуту забрали подопечные Кирилла Куксова шахтоуправления «Комсомолец».

В номинации «Лучшая бригада по проведению горных выработок комбайнами избирательного действия» бронза досталась бригаде Дмитрия Котика шахта имени 7 Ноября Новая, серебро у бригады Александра Черепанова шахты имени С.М. Кирова. Золото у еще одной бригады шахтоуправления имени А.Д. Рубана (шахта имени 7 Ноября Новая) Евгения Майтакова.

Среди лучших бригад по проведению горных выработок с применением комбайнов фронтального действия третьими стали горняки коллектива Александра Чернова шахтоуправления «Талдинское-Западное». На втором месте бригада Сергея Безуглова шахты имени С.М. Кирова. Первое за бригадой Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана. Отметим, что соревнования проходили именно в забое, где трудится его бригада. Как подчеркнул бригадир, было волнительно, хотелось не ударить в грязь лицом и подать правильный пример остальным.

Серьезная борьба разгорелась в номинации «Лучшая команда электрослесарей подземных». В итоге третье место заняла команда шахтоуправления имени А.Д Рубана, второе – команда шахты имени В.Д. Ялевского, а победу одержала команда «Энергоуправления» АО «СУЭК-Кузбасс». Также были награждены лучшие в личных номинациях: «Лучший электрослесарь по ремонту кабельной продукции», «Лучший электрослесарь по ремонту линии связи», «Лучший электрослесарь подземный по ремонту силовых коммутационных аппаратов» и «Лучший электрослесарь подземный по ремонту насосных агрегатов».

На торжественной церемонии закрытия победителей поздравили руководители головного офиса – директор по производственным операциям Александр Логинов и технический директор Анатолий Мешков. Горняки были отмечены наградами за проявленное мастерство, профессионализм и стремление быть лучшими в своем деле. В их адрес прозвучали пожелания профессиональных успехов, а также пожелания удачи на следующих соревнованиях.