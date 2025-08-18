В Кузбассе прошел патриотический этнокультурный фестиваль «Знай наших!»

Первый региональный патриотический этнокультурный проект «Знай наших» прошел в Кузбассе и собрал более 30 учреждений культуры из одиннадцати муниципалитетов. В программу фестиваля вошли конкурс-смотр ремесел военного времени 1941-1945 годов и современности, состязания по силовому экстриму и пляжному волейболу, творческий конкурс среди профессиональных и самодеятельных артистов, а также детские развлекательные площадки.

«Сила Кузбасса в многообразии. Наших знают в труде, наших знают в бою, в спорте, в культуре. Знают о подвигах и успехах во всех сферах. Фестиваль стал началом новых идей по укреплению духовности и дружбы между народами. А значит, мы всегда с достоинством будем говорить о кузбассовцах: «Знай наших!» – отметила Марина Лянг, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского округа.

Мероприятие состоялось в рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Победы, поэтому организаторы – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского округа при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса – во главу угла ставили популяризацию патриотических и культурных ценностей, а также сохранение исторического наследия народов Кузбасса.