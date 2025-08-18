Илья Середюк рассказал о планах на предстоящую неделю

Илья Середюк в своем телеграм-канале поделился с кузбассовцами рабочими планами на неделю. И первым вопросом стоит подготовка ко Дню шахтера.

– Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы должны, мы обязаны чествовать труд горняков. А также разберемся с ситуацией на каждом угольном предприятии: добыча, отгрузка, экономика и перспективы, – отметил глава региона.

Вторая задача на предстоящей неделе – оценка готовности всех учреждений образования к 1 сентября.

– Мы откроем после строительства три здания школы, а также шесть зданий после капитального ремонта в разных муниципальных образованиях, – сообщил Илья Владимирович.

Третьей задачей он обозначил необходимость оценки подготовки региона к отопительному сезону. В этом плане надо проследить, на какой стадии находится каждый муниципалитет и есть ли риски.

Кроме того, у губернатора запланирован объезд Кузбасского моста, контроль хода уборочной компании, а также встречи с представителями малого и среднего бизнеса.

Подписаться на телеграм-канал губернатора