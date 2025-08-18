62 тысячи гостей посетили VI мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ» в Кузбассе

В Кемерове на аэродроме «Кемерово-Северный» прошел VI масштабный мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ-2025». Мероприятие посетило 62 тысячи жителей и гостей региона.

Традиционно на фестивале была организована обширная парашютно-авиационная программа: прыжки с парашютом лучших спортсменов региона и страны на точность приземления, показательные пролеты в направлении «купольное пилотирование», прыжки в тандеме и «прыжки» в очках виртуальной реальности для всех желающих испытать экстремальные ощущения.

По итогам соревнований места распределились следующим образом. В Кубке EASA по купольному пилотированию НЕБОФЕСТ-2025: первое место занял Абдулбари Кубаиси (ОАЭ), второе место – Владимир Залужный (Кемеровская область) и третье место – Вячеслав Тахаев (Казахстан). В Кубке по точности приземления: первое место – команда «Танай» в составе команды Глеб Шустов и Мария Елкина, второе место – команда Горнолыжной школы Таштагол – Станислав Панченко, Павел Белов; третье место – команда КСШОР N2 – Ярослав Тырышкин, Алексей Трищ, Галина Пенькова.

Кроме того, 15 человек были отмечены региональными наградами: медалью Николая Масалова, почетными грамотами и благодарностями губернатора Кузбасса. Двоим были присвоены спортивные звания «Мастер спорта России», а также был вручен Орден за заслуги первой степени ДОСААФ России.

Также на фестивале организовали соревнования и показательные выступления региональных спортивных федераций и спортивных организаций Кузбасса. Гости могли познакомиться с более чем 45 видами спорта. «НЕБОФЕСТ» объединил на одной площадке футбол, баскетбол, хоккей с мячом, ушу, самбо, воздушную гимнастику, гиревой спорт, танцевальный спорт, керлинг, настольный теннис, бокс, ММА, стрельбу из лука, страйкбол, фиджитал-спорт, дартс и другие. Также прошла зарядка с серебряным призером зимних Олимпийских игр 2014 года, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира Александром Бессмертных.

Гостям предложили угощения более 30 фудкортов и ресторанов. Работал творческий арт-квартал с мастер-классами для взрослых и детей, множество активностей для детей любого возраста и их родителей, маркет изделий ручной работы и большой образовательный кластер.

На сцене фестиваля выступили кемеровская группа «Pandora Secret», сибирская группа «Следы», «Гранж» и «Людмил Огурченко», Антоха МС и Trubetskoy.

Для справки:

Фестиваль «НЕБОФЕСТ» впервые прошел в 2019 году в Кемерове во время самого крупного в истории чемпионата России по парашютному спорту, ставшего репетицией чемпионата мира – Мондиаля-2020, прошедшего в 2021 году. Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, Министерства физической культуры и спорта Кузбасса, администрации города Кемерово и Федерации парашютного спорта России.