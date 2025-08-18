Более 500 человек из разных регионов России уже зарегистрировались в качестве участников VII смены финансового онлайн-лагеря. За две недели они изучат основы управления личными сбережениями, а также научатся распознавать мошеннические схемы.

«Третий год наш онлайн-лагерь имеет статус всероссийской смены. Возраст его участников — от 12 до 35 лет, география — от Калининграда до Владивостока. Радует, что ежегодно на смену регистрируется не только молодежь, но и взрослые люди различных профессий, в том числе педагоги. Участие в лагере — хорошая возможность получить новые знания в финансовой сфере от лучших федеральных экспертов, а также проверить уже имеющиеся и систематизировать их», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Занятия будут проходить ежедневно с 10:30 до 12:00 по московскому времени. Нужен только компьютер или планшет и доступ в интернет. Уроки можно пройти и в записи.

В программу включены такие темы, как управление личными финансами, платежные системы и банковские услуги, стартапы и предпринимательство, кредиты и займы, инфляция и инвестиции, налоги и пенсионное планирование, финансовая безопасность и другие. Среди участников пройдет конкурс, где можно заработать баллы стать победителем смены.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, спикерами выступят ведущие российские эксперты финансового рынка из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Сочи, Сургута, Кемерова и Барнаула.

Зарегистрироваться для участия можно на странице Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса во «ВКонтакте».