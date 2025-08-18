Илья Середюк наградил победителей и финалистов конкурса «Молодая семья Кузбасса»

«Победители регионального этапа уже осенью представят Кузбасс на Всероссийском конкурсе. Пожелаем им удачи!», – написал на своей странице в соцсетях губернатор Илья Середюк.

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Лучшей «Молодой семьей Кузбасса» в нынешнем году стали Овсянниковы из Кемерова. Почетный донор России Виталий и ведущая местного телеканала Мария воспитывают двоих дочерей – Викторию и Полину.Глава региона вручил победителям и финалистам конкурса, который проводится в Кузбассе более 20 лет, целевые премии областного правительства. Фото: Илья Середюк/Telegram