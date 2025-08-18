Кузбасские спортсмены завоевали 11 наград на соревнованиях по триатлону

В минувшие выходные в Инском прошел спортивный фестиваль «Ассоль», который объединил чемпионат России по триатлону, Кубок Кузбасса, первенство России среди юниоров и юниорок 16-19 лет и всероссийские соревнования среди юношей и девушек 13-14, 15-17 лет. Участие приняли порядка 300 профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей из 15 регионов страны. Также участники смогли проверить свои силы в заплыве на открытой воде, акватлоне, красочном забеге и детском акватлоне.

В итоге в чемпионате России по триатлону на дистанции «плавание 1 км + бег 5 км (3 круга)» все призовые места заняли спортсмены из Санкт-Петербурга: среди женщин – 1 место – Разаренова Александра, 2 место – Жижина Елизавета, 3 место – Шерстнева Мария, среди мужчин: 1 место – Григорьев Александр, 2 место – Кузихин Олег, 3 место – Давыденко Марк.

В первенстве России на дистанции «плавание 1 км + бег 5 км» среди юниорок 16-19 лет лучшей стала Вероника Деева, за ней второй результат показала Полина Беляева, обе девушки из Санкт-Петербурга. Третье место заняла Таисия Анженко из Новосибирской области. Среди юниоров победил также представитель северной столицы России Артур Никифоров, серебро заработал Яромир Молибоженко тоже из Питера, а бронза досталась Владимиру Табакаеву из Ростовской области.

Во Всероссийских соревнованиях по триатлону в дисциплине «акватлон» на дистанции «плавание 0,5 км + бег 2,5 км» бронзу среди девушек 13-14 лет заработала спортсменка из Кузбасса Виктория Субботина, среди девушек 15-17 лет также на третьем месте оказалась наша Маргарита Фомина. А в Кубке Кузбасса по триатлону среди женщин на дистанции «плавание 1 км + бег 5 км» третий результат показала беловчанка Алина Папкова.

Отметим также юных кузбассовцев, которые стали победителями и призерами Детской лиги триатлона Сибири в дисциплине «акватлон»:

Среди девочек 6-8 лет, дистанция: плавание 50 м + бег 1 км

1 место – Варвара Кононова (г. Белово),

2 место – Екатерина Волкова (г. Кемерово).

Среди мальчиков 6-8 лет:

2 место – Лука Гордеев (г. Кемерово),

Среди девочек 9-10 лет, дистанция: плавание 100 м + бег 1 км

2 место – София Веслополова (г. Кемерово),

Среди мальчиков 9-10 лет

1 место – Кирилл Гаврилов (г. Юрга),

Среди мальчиков 11- 12 лет, дистанция: плавание 200 м + бег 1 км

2 место – Богдан Рубис (г. Кемерово),

3 место – Павел Чепуров (г. Новокузнецк).

По итогам чемпионата России победителей и призеров наградили медалями, дипломами, памятными призами и значками «Чемпион России» Министерства спорта России, а победителей и призеров первенства России и всероссийских соревнований – медалями и дипломами Федерации триатлона России.