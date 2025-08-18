В 2025 году сельхозтоваропроизводители Кемеровской области получат 21,2 млн субсидий и гранты на сумму 32,5 млн рублей. Эти средства выделяются по программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса», причем поэтапно в течение года.

– В Кузбассе действует комплексная система поддержки для сельхозкооперативов. В 2025 году на эти цели предусмотрено 53,7 млн рублей. Благодаря господдержке аграрии смогут перерабатывать сырье в продукцию с высокой добавочной стоимостью. Их доход будет расти, соответственно, налоговые отчисления в региональный бюджет тоже увеличатся. Поддержка сельхозкооперативов — это инвестиция не только в качественные и полезные продукты на полках наших магазинов, но и в экономику Кузбасса, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По итогам конкурса четыре сельскохозяйственных потребкооператива уже получили субсидии в размере 9,9 млн рублей. «Согласие» и «Утро» закупили специализированный транспорт для сбора молока. Кооператив «Таежный мед Сибири» возместил часть затрат на приобретение пасечного прицепа, погрузчика ульевого, а также ульев, дымаря, кормушек и прочего, а «Сибирский мед» приобрел стерилизатор воска, воскотопку, систему машин для переработки воска в вощину, три прицепа, пчелосемьи и различный пчелоинвентарь.

Кооператив «Алатау-Агро», который производит сосновое варенье, цукаты, Иван-чай, натуральный мармелад и прочее, выиграл грант в 32,5 млн рублей. Деньги пойдут на покупку собственного производственного помещения, а также оборудования.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, всю информацию о мерах господдержки можно узнать в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса по адресу: г. Кемерово, ул. Шестакова, 6а. Телефон для справок: 8 (3842) 90-00-43.

Фото: пресс-служба АПК