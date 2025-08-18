В Красноярске подвели итоги Всероссийского проекта «Вызов Первых», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Сборная Кемеровской области заняла призовые места в нескольких дисциплинах и стала победителем среди команд второй возрастной категории (10–14 лет).

На церемонии закрытия ребят поздравили почётные гости и олимпийские чемпионы.

В течение нескольких дней команды Первых из разных регионов страны соревновались в основных дисциплинах: классике, прыжках через резинку, гимнастике, скакалке и вышибалах из круга. Также они участвовали в дополнительных дисциплинах: лёгкой атлетике, мини-футболе, тэг-регби и баскетболе 3х3.

По итогам соревнований по основным дисциплинам команда «Спортивная восьмёрка» из города Киселёвска заняла первое место во второй возрастной категории и третье место в первой возрастной категории (6–10 лет). По дополнительным дисциплинам наша сборная команда по баскетболу из Анжеро-Судженска, Кемерова и Новокузнецка заняла второе место в баскетболе 3х3.

Команды ребят с ограниченными возможностями здоровья показали высокие результаты в специальных дисциплинах: поднимании туловища из положения лёжа, прыжках в длину с места, наклоне вперёд из положения сидя, полосе препятствий, бочче и выкруте. В разных нозологических группах призовые места заняли Первые из Кемерова, Прокопьевского и Тисульского округов.

Помимо соревнований, ребята посещали мастер-классы, зарядки и встречи с известными спортсменами для получения автографов.