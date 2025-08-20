Илья Середюк поручил ускорить ремонт Кузбасского моста в Кемерове

Напомним, второй этап капитального ремонта Кузбасского моста в областной столице стартовал в мае этого года. На сегодняшний день готово 170 погонных метров стяжки. На подходах к мосту, которые начнут асфальтировать в ближайшие дни, залили деформационные швы, гидроизоляцию уложат на этой неделе.

«На объекте работают 12 подрядчиков. За каждым закреплен свой этап работы. Поручил синхронизировать ряд этапов, чтобы сократить время ремонта и во второй половине октября запустить движение по всем полосам моста», – отметил Илья Середюк.

Губернатор напомнил, что Кузбасский мост капитально ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: Илья Середюк/Telegram