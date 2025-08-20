Илья Середюк: предположительно, пожар в ТЦ «Лапландия» начался снаружи

Сегодня в областной столице горел крупный торговый центр «Лапландия». Пламя охватило обшивку здания.

«Ведется проливка и разборка фасада. Пока непонятно: вроде бы как возгорание началось снаружи, очаг уже показали. Самое главное, пострадавших нет, медицинская помощь пока никому не понадобилась. Все службы на месте. Пожарные продолжают работать внутри, чтобы выявить, остался ли там еще кто-то. Хочу поблагодарить МЧС за оперативное реагирование», – сказал губернатор.