В сентябре в Волгограде пройдет финал Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница», в котором примет участие команда «Беркут» — семья Бурмакиных из Прокопьевского муниципального округа.

Проект, инициированный статс-секретарем — заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, проходит в рамках Года защитника Отечества. Его цель — укрепление патриотизма, духовно-нравственных ценностей и семейных традиций через совместное участие родителей и детей в военизированных и интеллектуальных испытаниях.

Региональный отбор в Кузбассе состоялся 8 июля в Кемерове. Участники прошли спортивные и военизированные испытания, а победа команды стала результатом системной подготовки и единой семейной цели.

На заочном этапе 24 семейные команды со всей России прошли конкурсный отбор, включавший создание видеовизитки и тестирование по основам российской государственности и военной истории. Семья Бурмакиных — Матвей, Мария, их сын Захар, а также друг семьи Михаил Хасанов — успешно преодолели все этапы, продемонстрировав высокий уровень подготовки, сплоченность и патриотический настрой.

«Семья — это наш надежный тыл, опора и защита. Сыновей мы воспитываем строго, с уважением к традициям, с пониманием долга. Ведь сегодняшние мальчики — завтрашние защитники Родины. Мы гордимся возможностью представлять Кузбасс на всероссийской площадке», — отметил глава семьи Матвей Бурмакин.

Финал «Семейной зарницы» пройдет в сентябре в Волгограде в рамках финала Всероссийской игры «Зарница 2.0». Участников ждут: состязание «Путь защитника», военно-тактическая игра и творческий конкурс.

К финалу готовить команды будут наставники – ветераны и участники СВО, которых для этого отобрал фонд «Защитники Отечества».