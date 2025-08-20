Проект «Всероссийские юннатские экспедиции» направлен на возрождение культуры проведения исследовательских экспедиций юными натуралистами, а также на изучение природы родного края, формирование бережного отношения к окружающему миру и получение полезных навыков.

«Благодаря проекту школьники получают навыки ориентирования на местности в природных условиях, опыт полевых исследований, проведения и фиксации научных наблюдений. В юннатских клубах ребята изучают живую природу, ухаживают за животными, учатся бережно относиться к окружающему миру. Сегодня особенно важно прививать детям навыки жизни в естественной среде, развивать привычку сохранения природных богатств. И Юннаты Первых выступают носителями этих ценностей» – отметила Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

Проект подразумевает командное участие: это может быть клуб юных натуралистов под руководством педагога или родителя или семейная команда из обучающихся и их родственников под руководством родителя. Возраст участников – от 6 до 17 лет. В региональном этапе проекта приняли участие 140 человек.

Команды-победители муниципальных этапов стали участниками игры «Юннатское ориентирование». Участники применили навыки исследования территории и ориентирования в окружающей среде. В процессе игры команды провели осмотр следов зверей, листьев разных деревьев, а также сложили костёр и нарисовали тематический плакат по охране природы.

По итогам регионального этапа команды клубного формата, занявшие призовые места, получат стереомикроскоп и напольную лампу-лупу, а победители семейного формата станут обладателями кемпинговой палатки, вертикального сада с капельным автополивом и фитолампы для растений.