В Кузбассе появятся  карта отличника и «Лига отличников Кузбасса»

Сегодня на совещании губернатору Кемеровской области доложили о создании «Лиги отличников Кузбасса» и о конфигурации карты отличника. Илья Середюк поделился этими новостями в соцсетях.

Он отметил, что в преддверии нового учебного года в региональную программу по поддержке отличников учебы вносят последние коррективы.

– Работа проделана большая: провели советы старшеклассников, со всех территорий собрали мнения от ребят об актуальных мерах поддержки. Сегодня формируем окончательные контуры программы, которые озвучу на пленарном заседании Большой педагогической недели 25 августа, – сообщил Илья Середюк.

