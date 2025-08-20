Сегодня на совещании губернатору Кемеровской области доложили о создании «Лиги отличников Кузбасса» и о конфигурации карты отличника.  Илья Середюк поделился этими новостями в соцсетях.

Он отметил, что в преддверии нового учебного года в региональную программу по поддержке отличников учебы вносят последние коррективы.

– Работа проделана большая: провели советы старшеклассников, со всех территорий собрали мнения от ребят об актуальных мерах поддержки.  Сегодня формируем окончательные контуры программы, которые озвучу на пленарном заседании Большой педагогической недели 25 августа, – сообщил Илья Середюк.

В Кузбассе появятся  карта отличника и «Лига отличников Кузбасса»

Подписаться на телеграм-канал губернатора.