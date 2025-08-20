В течение двух дней, 23 и 24 августа, на железнодорожном вокзале города Кемерово будет работать находится уникальный передвижной музей «Поезд Победы» , состоящий из восьми вагонов. Каждый вагон посвящён отдельному периоду Великой Отечественной войны.

В этом году экспозиция дополнена инсталляцией, посвящённой подвигу защитников Брестской крепости.

Вход на выставку бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться и получить билет на официальном сайте проекта. Услуга станет доступна с 15:00 22 августа.

Рекомендуемый возраст посетителей — 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут посетить выставку только в сопровождении взрослого по одному билету.

Посещение вагонов будет организовано группами по 12 человек каждые 5 минут. Информационное сопровождение экспозиции будет осуществляться через наушники от лица машиниста Лидии — собирательного образа молодой девушки военных лет, которая будет делиться своими воспоминаниями, историей своей семьи и переживаниями.