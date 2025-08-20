105 человек начнут учиться по программе «СВОи Герои. КуZбасс» с 15 сентября. 36 действующих военнослужащих зачислены в резерв, поскольку они находятся в зоне спецоперации и смогут пройти обучение после демобилизации. Губернатор Илья Середюк на расширенном заседании Общественного совета региональной программы отметил, что «СВОи Герои. КуZбасс» – это аналог федерального проекта «Время героев».

«Впереди у наших будущих управленцев 4 очных модуля по 11 дней каждый. Ежедневные лекции и практические занятия с утра до вечера, поездки на предприятия и посещение государственных учреждений. Лекции будут читать действующие управленцы, промышленники, члены правительства. Я также буду встречаться с бойцами и приглашать их в рабочие поездки», – сообщил глава региона.

Учиться участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» будут в Кемерове. Теорию будут преподавать преподаватели вузов, а секретами управленческих навыков поделятся главы муниципалитетов, руководители организаций и предприятий. Выпускникам вручат диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление».

