«Кузбассразрезуголь» расширил сеть центров выдачи спецодежды для горняков

Два новых центра выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты для работников УК «Кузбассразрезуголь» открылись в Белове и в Кемерове. Ежедневно каждый из них сможет обслуживать до 200 человек.

Новые пункты выдачи оборудованы удобными примерочными и складскими помещениями для хранения комплектов широкого размерного ряда, чтобы за один визит можно было подобрать из наличия нужный размер одежды и обуви. Здесь же работники могут сдать на утилизацию старую спецодежду и обувь, срок носки которой истек.

«Сегодня все сотрудники УК «Кузбассразрезуголь» обеспечены качественными сезонными средствами индивидуальной защиты. Создана и развивается сеть пунктов выдачи, куда наши работники могут прийти в удобное время и подобрать комплект нужного размера. Для удобства сотрудников спецодежду можно получить как на предприятиях, так и в дополнительных пунктах в городах присутствия Компании», – отметил начальник департамента по охране труда и промышленной безопасности УК «Кузбассразрезуголь» Вячеслав Леонов.

Сегодня для сотрудников УК «Кузбассразрезуголь» в Кемеровской области работают 13 пунктов выдачи спецодежды. Десять из них действуют на базе предприятий Компании, еще три работают в крупных городах региона, где проживают работники, – Кемерове, Новокузнецке и Белове.

Процесс выдачи и учета средств индивидуальной защиты в Компании полностью автоматизирован. При предъявлении электронной карты сотрудника система автоматически считывает информацию о необходимом работнику типе спецодежды и других средствах индивидуальной защиты, их комплектности и рекомендованному размеру, контролирует сроки плановой замены.

