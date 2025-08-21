С начала 2025 года в проект «РаботаДляСВОих» вовлечены 282 ветерана СВО, 69 из которых уже устроились на новую работу, а семеро открыли бизнес. 29 человек обучаются пользующимся наибольшим спросом профессиям, таким как водитель, машинист котельной установки или оператор БПЛА. Другим участникам проекта оказывают помощь в поиске подходящей работы.

«Благодаря нацпроекту «Кадры» с этого года внедрили «Клиентский маршрут». Он учитывает индивидуальные потребности: подбор вакансий, восстановление навыков, профориентацию, помощь в подготовке резюме и собеседований, социальную адаптацию. Тренинги и групповые занятия по психологической поддержке помогают им наладить социальные контакты», – рассказала министр труда и социальной защиты населения Кузбасса Наталья Чайка.

Помимо этого, ветераны с инвалидностью могут принять участие в программах стажировок и сопровождаемой занятости. А устроившие их работодатели могут получить субсидию до 200 тысяч рублей. Подробнее о проекте можно узнать здесь.

Фото: пресс-служба АПК