По поручению президента России Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ 22 августа запускает масштабный федеральный проект «Чтецкие программы». Он направлен на возрождение интереса молодежи к художественной литературе посредством организации школьных литературных клубов, где участники смогут погрузиться в удивительный мир книг через выразительное чтение и увлекательные обсуждения произведений классиков и современников.

«Напомню, что 5 ноября 2024 г. на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации глава государства сказал: «…еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар». Президент предложил «возродить эту практику, прежде всего, в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи, с юных лет впитывали красоту и образное богатство родного языка». За выполнение этого поручения взялось Российское общество «Знание» совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина. Отрадно, что традиция чтецких программ для школьников начала возрождаться, причем живо, заинтересованно и неформально. Уже с 1 сентября 2025 года актеры федеральных, региональных и муниципальных театров начнут выезжать в школы и колледжи, чтобы исполнить для ребят лучшие произведения отечественной и мировой литературы. Одновременно с этим в общеобразовательных организациях по всей стране начнется создание литературных клубов, где из совместного чтения и обсуждения литературных произведений будут рождаться и новые авторы, и юные исполнители. Убеждена, что умение слушать, понимать и чувствовать художественное слово неотрывно от желания творить самому», — отметила председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Проект, рассчитанный на предстоящий учебный год, охватит учащихся всех возрастов. Программа клубов обещает быть насыщенной и разнообразной. Среди форматов — классическая работа с художественным произведением, познавательные интерактивные лекции о биографиях авторов и историческом контексте, увлекательные викторины, а также самостоятельное творчество — сочинение стихов, эссе, рецензий или создание картин с последующим обсуждением. Кроме того, предлагается формат кинолекций, где сравнение литературного источника и его экранизации станет поводом для оживленной дискуссии.

Встречи украсят выступления известных артистов, писателей, литературоведов, театральных деятелей, которые расскажут о своем творческом пути, поделятся мнением об обсуждаемом произведении, а также проведут мастер-класс по выразительному чтению. Например, свою готовность участвовать в проекте подтвердили народный артист РФ Сергей Безруков, народный артист России Дмитрий Харатьян, писатель Захар Прилепин, актер театра и кино Егор Бероев, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой, кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко и другие яркие представители творческой сферы. 22 августа старт проекту дадут выступления актера, кинорежиссера и сценариста Алексея Чадова — в Ярославле, а также актрисы театра и кино, выпускницы театрального института им. Бориса Щукина Валерии Ланской — в Казани.

«Мы хотим объединить школьников вокруг чтения и обсуждения художественных произведений. Этот проект — важный шаг к тому, чтобы книга снова стала для молодого поколения источником вдохновения, знаний и живым пространством для диалога. К концу 2025 года планируем создать около тысячи литературных клубов и провести свыше пяти тысяч встреч с деятелями искусства и культуры. Ожидаем, что в проекте за это время примут участие около 50 тысяч человек», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, особое внимание уделят тому, чтобы региональные деятели культуры, артисты театров, выпускники и студенты театральных вузов тоже стали участниками литературных клубов.

Для кураторов клубов разработан гибкий инструментарий: обширный банк методических материалов, включающий презентации, сценарии занятий, календарно-тематический план. Методологическую поддержку оказывает Театральный институт им. Бориса Щукина. Куратор на свое усмотрение выбирает комплект материалов и оптимальный формат работы для каждого занятия, комбинируя их при необходимости. Например, произведение Ивана Куприна «Белый пудель» может быть разобрано на трех разных встречах: через работу с текстом, викторину или интерактивную лекцию с элементами творчества. Литературная база проекта тщательно выверена и проработана совместно с экспертной комиссией по вопросам преподавания русского языка и литературы при Совете при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Для литературных клубов со всей России будет предусмотрена система рейтинга и поощрения за активную работу — по ее итогам будут отбираться 30 клубов-победителей ежемесячно. Лучшие школы будут поощрены выступлениями выдающихся деятелей культуры и искусства.

Регистрация на участие в проекте откроется 22 августа по ссылке.