Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках рабочей поездки в Искитимский район Новосибирской области посетил промышленные и социальные объекты.



В поселке Березовка полпред осмотрел территорию населенного пункта и обсудил с представителями органов местного самоуправления и региональных органов власти перспективы социально-экономического развития сельских территории. Полномочный представитель акцентировал внимание на необходимости создания благоприятных условий для проживания и привлечения квалифицированных кадров в небольшие населенные пункты.

Кроме того, Анатолий Серышев посетил сельский клуб, где пообщался с местными жительницами, занимающимися изготовлением маскировочных сетей для нужд специальной военной операции. Полпред выразил благодарность активисткам за их вклад. Также было отмечено, что приоритетным направлением деятельности органов власти всех уровней остается оказание всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.

В ходе рабочей поездки Анатолий Серышев посетил акционерное общество «Степное», которое занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Как сообщил полпреду директор предприятия Владимир Засыпкин, в хозяйстве возделываются зерновые, зернобобовые, технические и кормовые культуры. На фермах содержится около тысячи голов крупного рогатого скота.

Посевные площади предприятия составляют свыше 11 тысяч гектаров, а его инфраструктура включает машинно-транспортный парк, фермы, зерносклады и другие объекты. На предприятии работают 65 сотрудников.

Полпред также ознакомился с ходом уборочной кампании, лично посетив сельскохозяйственные угодья. В ходе осмотра полей обсуждались актуальные вопросы агропромышленной отрасли. Полпред выразил уверенность, что, несмотря на климатические условия, на внешнее экономическое и политическое давление, необходимо направить все усилия на выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации по развитию сельского хозяйства, и увеличить выпуск товарных продуктов.

«Будем вместе, сообща эти задачи решать», – подытожил Анатолий Серышев.

В Сибирском федеральном округе сосредоточено 23% всех посевных площадей страны, из которых 2/3 засеиваются зерном. Из них наибольшее количество приходится на Алтайский край – 35 % от окружных, а также Омскую область, где находится четверть посевных площадей округа. Урожайность зерновых в среднем составляет 19 центнеров с гектара.

За первое полугодие текущего года округом экспортировано около 3,3 миллиона тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Основной экспорт составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – более 1,2 миллиона тонн, чуть менее 1 миллиона тонн зерновых культур и около 300 тысяч тонн масложировой продукции. География экспорта достаточно широка: Вьетнам, Киргизия, Япония, Казахстан, Монголия, но основным потребителем остаётся Китай.

Также Анатолий Серышев побывал в АО «Новосибирский завод искусственного волокна», входящем в состав Госкорпорации Ростех, где осмотрел площадки реконструкции и техперевооружения под создание производства в рамках приоритетного инвестиционного проекта, посетил цеха сборочного производства и ознакомился с образцами продукции. Регулярные визиты на промышленные предприятия включают встречи с руководством заводов, на которых обсуждаются вопросы выполнения, в первую очередь, государственного заказа, и оказание разносторонней поддержки.