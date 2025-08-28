Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с участником программы «Время героев» майором Егором Захаровым.



В ходе беседы наставник и его подопечный обсудили текущие результаты и перспективы прохождения стажировки в аппарате полномочного представителя. Особое внимание было уделено возможностям применения полученного опыта в общественно-политической деятельности и развитии Сибирского федерального округа.

Стажировка майора Захарова в аппарате полпреда началась 16 июля текущего года. За этот период он принял участие в различных рабочих мероприятиях, включая встречи, совещания и деловые поездки. Это позволяет ему получать практические навыки и понимание основ функционирования системы государственного и муниципального управления, а также знакомиться с ключевыми задачами, стоящими перед регионами Сибирского федерального округа.

Полномочный представитель подчеркнул, что боевой и жизненный опыт участников программы «Время героев», их лидерские качества и активная гражданская позиция, любовь к Родине и народу представляют собой значимый ресурс для развития страны и регионов. Анатолий Серышев отметил: «Ваше стремление к приобретению новых знаний и компетенций, ваша энергия и ответственность заслуживают уважения».

По мнению полномочного представителя, участие в программе «Время героев» способствует не только передаче управленческого опыта, но и интеграции перспективных молодых специалистов в процессы стратегического развития регионов.

Он также обратил внимание на формат этой работы: «Форма принятия решений очень важна. Когда мы приобретаем опыт в какой-то сфере и у нас получается что-то, может возникать иллюзия о том, что теперь мы универсальные бойцы. А парадокс в том, что время универсальных бойцов стремительно уходит. Пришло время команд – время людей, которые будут идти вместе – коллективно, сообща решать задачи».

Анатолий Серышев также подчеркнул взаимную пользу подобных стажировок: государственные органы получают возможность ознакомиться с реальным опытом людей, доказавших свою преданность Родине, а участники программы – с практическими аспектами работы органов власти.

В завершение встречи полномочный представитель пожелал Егору Захарову успехов в реализации намеченных целей и выразил готовность оказывать дальнейшую поддержку.