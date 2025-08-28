В этот день программа развернется в одиннадцати городах России. Центральной площадкой марафона станет Москва, где просветительские лекции продлятся до 28 сентября. Участие в марафоне примут выдающиеся люди страны: от представителей власти до деятелей искусства. Организатор марафона — Общество «Знание» при поддержке ГК «Росатом».

Марафон Знание.Первые — главное просветительское событие страны. По традиции он охватывает всю Россию и проходит в разных регионах, давая молодежи возможность приобщиться к новым знаниям и опыту выдающихся лекторов. 26 сентября центральной площадкой марафона станет Москва, и в этот же день программа развернется в 10 городах, охватив каждый федеральный округ страны: Челябинске, Саранске, Нижнем Новгороде, Твери, Нарьян-Маре, Красноярске, Хабаровске, Грозном, а также Ростовской области и Донецкой Народной Республике.

Зрителями марафона станут более 25 тысяч молодых людей из всех регионов России и других стран. За три дня на площадках мероприятия выступят 120 лекторов. Среди них — государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди.

«Мы посвятим марафон 80-летию атомной промышленности России. Эта отрасль даёт немало поводов для гордости, она является драйвером развития страны. Мирный атом обеспечивает нашу энергетическую независимость, открывает новые горизонты для науки, медицины, космоса и ряда других сфер. В целом, российская атомная промышленность – это не только про историю великих достижений, но и про колоссальные возможности для самореализации прямо сейчас, про научные и инженерные прорывы. Мы будем говорить с молодыми людьми в том числе и об этом, ведь это им в будущем развивать страну. Уверен, что лекции не оставят никого равнодушным. Они станут источником вдохновения для всех, кто к нам присоединится в эти дни», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участники события смогут взглянуть на атомную промышленность с разных сторон, узнают об открытиях, технологиях и инновациях, которые делают Россию мировым лидером в атомной сфере и лежат в основе суверенитета страны. В формате живого общения лекторы и слушатели обсудят значение мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Особое внимание будет уделено возможностям для самореализации молодежи в атомной отрасли и карьерным перспективам, которые открываются в этом направлении.

Марафон Знание.Первые войдет в программу международного форума World Atomic Week и станет одним из ключевых событий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности в России. Кроме того, в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты» в партнерстве с Обществом «Знание» в 89 регионах России будет проведено занятие, посвященное 80-летию атомной промышленности страны, а также пройдет тематическая викторина Знание.Игра.