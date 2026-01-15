В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина, успешно проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, организуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, конкурс зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития малых городов и исторических поселений.

«Важно, что в этот процесс вовлечены сами жители и профессиональное сообщество. Таким образом, конкурс позволяет создавать именно те места, в которых нуждаются люди. С 2019 года в России уже реализовано более 1,1 тысячи проектов-победителей. Каждый такой проект меняет жизнь людей к лучшему, создавая новые возможности для отдыха, спорта и общения, а также стимулируя развитие местной экономики», — отметил Хуснуллин.

Всего за время проведения конкурса отобрано 1609 проектов: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон.

Кузбасские проекты неоднократно становились победителями Всероссийского конкурса. На сегодняшний день уже реализовано 15 проектов-победителей, которые изменили облик городов и повысили качество жизни местных жителей.

В 2026 году в регионе запланирована реализация ещё пяти новых проектов — победителей X Всероссийского конкурса, прошедшего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Среди них: «Очаг Горной Шории» в Мысках, «Улица Весенняя» в Киселевске, «Аллея Юности» в Белове, «Благоустройство общественных территорий, прилегающих к улице Пушкина» в Ленинске-Кузнецком и «Выставка Достижений нашего Кузбасса. Спецвыпуск» в Прокопьевске.